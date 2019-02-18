Неделя моды в Нью-Йорке: Carolina Herrera. Осень, 2019

Под управлением Уэса Гордона марка Каролины Эррера продолжает цвести самыми яркими красками.

Возглавивший в прошлом году марку Carolina Herrera Уэс Гордон остается верен идеалам основательницы бренда. При этом дизайнер создает актуальные коллекции, полные свежести, жизненной энергии и радости. Это по-прежнему элегантная классика и минимализм, но адресованные современной женщине. Сам Гордон называет свой стиль минималистским максимализмом и, конечно, прав в этом. Даже самый лаконичный силуэт у него становится пышным благодаря ярким расцветкам.