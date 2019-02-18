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Артем Кузелев

Неделя моды в Нью-Йорке: Carolina Herrera. Осень, 2019

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  • 18 Февраля 201911:24
Сюжеты: Carolina Herrera, Неделя моды в Нью-Йорке, Осень-зима 2019-20

Под управлением Уэса Гордона марка Каролины Эррера продолжает цвести самыми яркими красками.

Возглавивший в прошлом году марку Carolina Herrera Уэс Гордон остается верен идеалам основательницы бренда. При этом дизайнер создает актуальные коллекции, полные свежести, жизненной энергии и радости. Это по-прежнему элегантная классика и минимализм, но адресованные современной женщине. Сам Гордон называет свой стиль минималистским максимализмом и, конечно, прав в этом. Даже самый лаконичный силуэт у него становится пышным благодаря ярким расцветкам.

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