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Артем Кузелев

Неделя моды в Нью-Йорке: Carolina Herrera. Весна, 2019

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  • 14 Сентября 201815:16
Сюжеты: Carolina Herrera, Весна-лето 2019, Неделя моды в Нью-Йорке

Уэс Гордон представил впечатляющую дебютную коллекцию, заметно обновив фирменный стиль Каролины Эррера.

Дебютная коллекция Уэса Гордона на посту креативного директора Carolina Herrera буквально кричит о том, как он счастлив работать в этой марке. Складывается ощущение, что, отходя от дел основательница бренда, дала Уэсу полную свободу действий, чем он и воспользовался. Эта свобода и легкость, с которой очевидно создавались новые образы, читаются буквально в каждой вещи. При этом сам Гордон говорит, что потратил много времени на изучение архивов марки для того, чтобы узнать, что такое истинный стиль Carolina Herrera. Усердие пошло на пользу, и поклонницы марки получили очень свежую коллекцию для будущей весны, которая, с одной стороны, смотрится современно и актуально, а с другой – в классическом и элегантном духе Каролины.

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