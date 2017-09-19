Неделя моды в Нью-Йорке: Carolina Herrera. Весна-лето, 2018

Во время создания новой коллекции Каролина Эррера пригласила Уэса Гордона в качестве консультанта, что позволило ей значительно обновить модельный ряд.

1 / 43 Carolina Herrera. Весна-лето, 2018





















































































Перед началом весенне-летнего шоу Каролина Эррера призналась, что ей не всегда удается найти правильные ориентиры в современной моде. Дизайнер, всегда делающая ставку на классику и элегантность, неожиданно для многих вдруг захотела быть в авангарде моды. Помочь в достижении цели ей должен был Уэс Гордон, с чем он вполне успешно справился.

Что касается модельного ряда, то это по-прежнему простота и женственность, однако дуэт заметно обновил силуэты. Образы Эррера стали более живыми и свежими, хотя на первый взгляд и повторяют почерк модельера. Характерным для новой коллекции стало использование ярких красок и их сочетаний. Об этом Каролина сказала: «Цвета – это часть моды и искусства. Мода не совсем такая, как искусство, мода – это искусство в движении. Вы должны двигаться. Вы должны носить это». Динамика и энергичность – вот что будет главным в будущем сезоне.