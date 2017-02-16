Неделя моды в Нью-Йорке: Diane von Furstenberg. Осень, 2017

Во второй своей коллекции для американского дома моды Джонатан Сондерс предложил девушкам смелые графические и цветовые столкновения.

1 / 22 Diane von Furstenberg. Осень, 2017











































Комментируя показ за кулисами, Сондерс заметил: «В этом сезоне я определенно продолжил развивать тему своей первой коллекции. Речь идет об эклектичной смеси материалов, столкновении цветов и ощущении легкости». При этом образы осенне-зимней DFV выглядят оптимистично, но не агрессивно.

Дизайнер выбрал ткани, украшенные смелыми паттернами и технику колор-блок в качестве главного декора. Для создания выразительности и напряжения Джонатан также использовал материалы, которые сильно отличаются по фактуре: например, шелк, пайетки и мех. Эти экзотические коллажи вдохновлены культурой Африки и Японии.

Что касается кроя, то дизайнер продолжает изучать архивы дома и использует фирменные косые линии, глубокие вырезы и шарфы в качестве основы некоторых вещей. Сондерс предлагает и свои вариации знаменитого платья с запахом, которое прославило Диану фон Фюрстенберг.