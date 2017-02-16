Вход
ADV
Интересно
Diane Von Furstenberg (103)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Неделя моды в Нью-Йорке: Diane von Furstenberg. Осень, 2017

  • 609
  • 0
  • 16 Февраля 201714:17
Сюжеты: Diane Von Furstenberg, Неделя моды в Нью-Йорке, Осень-зима 2017-18

Во второй своей коллекции для американского дома моды Джонатан Сондерс предложил девушкам смелые графические и цветовые столкновения.

1 / 22
  • Diane von Furstenberg. Осень, 2017

Комментируя показ за кулисами, Сондерс заметил: «В этом сезоне я определенно продолжил развивать тему своей первой коллекции. Речь идет об эклектичной смеси материалов, столкновении цветов и ощущении легкости». При этом образы осенне-зимней DFV выглядят оптимистично, но не агрессивно.

Дизайнер выбрал ткани, украшенные смелыми паттернами и технику колор-блок в качестве главного декора. Для создания выразительности и напряжения Джонатан также использовал материалы, которые сильно отличаются по фактуре: например, шелк, пайетки и мех. Эти экзотические коллажи вдохновлены культурой Африки и Японии.

Что касается кроя, то дизайнер продолжает изучать архивы дома и использует фирменные косые линии, глубокие вырезы и шарфы в качестве основы некоторых вещей. Сондерс предлагает и свои вариации знаменитого платья с запахом, которое прославило Диану фон Фюрстенберг.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru