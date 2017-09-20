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Артем Кузелев

Неделя моды в Нью-Йорке: Diane von Furstenberg. Весна-лето, 2018

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  • 20 Сентября 201715:58
Сюжеты: Diane Von Furstenberg, Неделя моды в Нью-Йорке, Весна-лето 2018

Результатом сотрудничества Дианы фон Фюрстенберг и Джонатана Сондерса стала яркая и довольно сложная коллекция.

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  • Diane von Furstenberg. Весна-лето, 2018

Образы весенне-летней коллекции дома Diane von Furstenberg смотрятся гораздо сложнее, чем модели предыдущих лет. Приглашенный дизайнер Джонатан Сондерс отказался от работы с архивами марки в пользу мечтательного взгляда в будущее. Сондерс обновляет традиционный стиль бренда, что, по всей видимости, скажется позитивно на его выручках. В качестве связи с историей дизайнер использует персону Джейн Форт, знаменитой фабричной девушки Эндрю Урхола, популярной в 1970-х. отсюда заигрывание с эстетикой диско, брючные костюмы с поясами, меховые и кожаные пальто… Уверенно глядя в будущее, Сондерс все же использует ретро, но пропускает его через призму своего авангардного видения.

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