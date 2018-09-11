Неделя моды в Нью-Йорке: Escada. Весна, 2019

Создавая подчеркнуто легкую сезонную коллекцию для марки, Найл Слоун обратился к архивам Escada.

В рамках праздновании 40-летия бренда креативный директор Найл Слоун организовал свою первую полноценную презентацию, показав в Нью-Йорке дебютную сезонную коллекцию. Дизайнер использовал две последние коллекции (pre-fall 2018 и cruise 2019) в качестве площадки для тестирования своего видения современной женщины Escada и в итоге сделал ставку на легкости. Слоун активно использовал архивы марки 1980-х годов, освежая их смелым обращением с цветом и более мягкими линиями.

Как признался сам Найл, он также вдохновлялся образом скаковой лошади Эскады, принадлежавшей и давшей название бренду Маргарет и Вольфганга Лей. У этого животного дизайнер заимствовал энергичный дух и легкомыслие. Отсюда в коллекции появились расслабленность и негабартиные силуэты.