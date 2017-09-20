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Артем Кузелев

Неделя моды в Нью-Йорке: Fenty Puma by Rihanna. Весна-лето, 2018

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  • 20 Сентября 201715:25
Сюжеты: Rihanna (Рианна), Puma, Неделя моды в Нью-Йорке, Весна-лето 2018

В новой коллекции для Puma Рианна гармонично объединила легкую атлетику, серфинг, мотоспорт и скалолазание.

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  • Fenty Puma by Rihanna. Весна-лето, 2018

На Неделе моды в Нью-Йорке Рианна представила очередную коллекцию для марки Puma, которая, кажется, как остальной опыт дизайнера, обречена на успех. По крайней мере, теплый прием гостей показа и критиков говорит именно об этом. Рианна смешала мотивы, заимствованные из разных и порой противоречащих друг другу видов спорта и создала динамичную стритстайл коллекцию.

Дизайнер марки использовала яркую цветовую гамму, сделав ставку на кобальтовый, бирюзовый и оранжевый оттенки. В качестве базового цвета Рианна использовала свой любимый хаки и нейтральный оттенок болотного. Что касается модельного ряда, то выбор креативного директора пал на короткие платья, парки и ветровки, а также толстовки и спортивные брюки, которые легко можно представить не только на водителе байка, но и на тротуарах большого города.

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