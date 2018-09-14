Вход
ADV
Интересно
Jason Wu (52)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Неделя моды в Нью-Йорке: Jason Wu. Весна, 2019

  • 121
  • 0
  • 14 Сентября 201815:26
Сюжеты: Jason Wu, Неделя моды в Нью-Йорке, Весна-лето 2019

Презентация Джейсона Ву в этот раз оказалась довольно странной, но очень личной.

На Неделе моды в Нью-Йорке дизайнер представил лаконичную коллекцию, о которой сказал: «Это 16 платьев, которые определяют, кто я такой». Кроме того, представленные образы стали дебютными для нового бренда Джейсона Jason Wu Collection, который ориентируется на роскошь и люксовый сегмент. Видимо, чтобы не отвлекать внимание гостей от самих нарядов, Ву не стал устраивать зрелищного дефиле, а ограничился манекенами. Гости смогли как следует рассмотреть красиво обработанные вещи, подчеркивающие женственность, но без чопорности. При этом дизайнер подчеркнул, что в этой коллекции он все же говорит о себе, а не о своих клиентках.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru