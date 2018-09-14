Неделя моды в Нью-Йорке: Jason Wu. Весна, 2019

Презентация Джейсона Ву в этот раз оказалась довольно странной, но очень личной.

На Неделе моды в Нью-Йорке дизайнер представил лаконичную коллекцию, о которой сказал: «Это 16 платьев, которые определяют, кто я такой». Кроме того, представленные образы стали дебютными для нового бренда Джейсона Jason Wu Collection, который ориентируется на роскошь и люксовый сегмент. Видимо, чтобы не отвлекать внимание гостей от самих нарядов, Ву не стал устраивать зрелищного дефиле, а ограничился манекенами. Гости смогли как следует рассмотреть красиво обработанные вещи, подчеркивающие женственность, но без чопорности. При этом дизайнер подчеркнул, что в этой коллекции он все же говорит о себе, а не о своих клиентках.