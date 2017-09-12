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Артем Кузелев

Неделя моды в Нью-Йорке: Jason Wu. Весна-лето, 2018

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  • 12 Сентября 201711:08
Сюжеты: Jason Wu, Весна-лето 2018, Неделя моды в Нью-Йорке

На текущей Неделе дизайнер представил свое видение популярного спортивного стиля, которому он добавил женственности, сексуальности и гламура.

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  • Jason Wu. Весна-лето, 2018

Декорации шоу Джейсона Ву выполняли сразу две функции, кроме очевидной декоративной. С одной стороны, цветы в огромных урнах составляли отличную аранжировку коллекции. С другой стороны, декор контрастировал и дополнял цвета и текстуры весенне-летних образов, добавляя им чувственности и сексуальности.

Саму же коллекцию Ву однозначно охарактеризовал, как современную и спортивную. При этом дизайнер подчеркнул, что не хотел работать с брутальной эстетикой спорта, поэтому сделал его очень женственным. Модельер обращается к уличной моде, которую пропускает через призму своей любви к гламуру и роскоши. Оставаясь верным самому себе, Ву создает шикарные образы пастельных оттенков. Здесь есть вариации на тему свободных рубашек, жакеты и куртки, декорированные элементами из кожи, юбки и лаконичные брюки. В качестве декора использованы камни, драпировки, скрученные жгуты и растительные узоры.

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