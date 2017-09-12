Неделя моды в Нью-Йорке: Jason Wu. Весна-лето, 2018

На текущей Неделе дизайнер представил свое видение популярного спортивного стиля, которому он добавил женственности, сексуальности и гламура.

1 / 31 Jason Wu. Весна-лето, 2018





























































Декорации шоу Джейсона Ву выполняли сразу две функции, кроме очевидной декоративной. С одной стороны, цветы в огромных урнах составляли отличную аранжировку коллекции. С другой стороны, декор контрастировал и дополнял цвета и текстуры весенне-летних образов, добавляя им чувственности и сексуальности.

Саму же коллекцию Ву однозначно охарактеризовал, как современную и спортивную. При этом дизайнер подчеркнул, что не хотел работать с брутальной эстетикой спорта, поэтому сделал его очень женственным. Модельер обращается к уличной моде, которую пропускает через призму своей любви к гламуру и роскоши. Оставаясь верным самому себе, Ву создает шикарные образы пастельных оттенков. Здесь есть вариации на тему свободных рубашек, жакеты и куртки, декорированные элементами из кожи, юбки и лаконичные брюки. В качестве декора использованы камни, драпировки, скрученные жгуты и растительные узоры.