Неделя моды в Нью-Йорке: Jeremy Scott. Осень, 2017

Религия, поп-культура, мультики, образы Элвиса Пресли и Майкла Джексона вдохновили Джереми Скотта на создание дерзкой осенне-зимней коллекции.

1 / 59 Jeremy Scott. Осень, 2017





















































































































Джереми Скотт продолжает работать с привычными для него кодами. Дизайнер выбирает простые и комфортные силуэты, которые дополняет атрибутикой поп-культуры. На этот раз Скотт вдохновлялся образами Майкла Джексона и Элвиса Пресли, а также темой христианства. Не обошлось в новой коллекции без любимых Джереми мультиков и кукольной темы. В целом, коллекция смотрится хоть и дерзко, но слишком привычно и пестро. Впрочем, с задачей по привлечению молодой аудитории дизайнер все еще успешно справляется.