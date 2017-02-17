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Jeremy Scott (71)
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Артем Кузелев

Неделя моды в Нью-Йорке: Jeremy Scott. Осень, 2017

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  • 17 Февраля 201712:26
Сюжеты: Jeremy Scott, Неделя моды в Нью-Йорке, Осень-зима 2017-18

Религия, поп-культура, мультики, образы Элвиса Пресли и Майкла Джексона вдохновили Джереми Скотта на создание дерзкой осенне-зимней коллекции.

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  • Jeremy Scott. Осень, 2017

Джереми Скотт продолжает работать с привычными для него кодами. Дизайнер выбирает простые и комфортные силуэты, которые дополняет атрибутикой поп-культуры. На этот раз Скотт вдохновлялся образами Майкла Джексона и Элвиса Пресли, а также темой христианства. Не обошлось в новой коллекции без любимых Джереми мультиков и кукольной темы. В целом, коллекция смотрится хоть и дерзко, но слишком привычно и пестро. Впрочем, с задачей по привлечению молодой аудитории дизайнер все еще успешно справляется.

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