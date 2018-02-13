Неделя моды в Нью-Йорке: Jeremy Scott. Осень, 2018

Очередная коллекция Джеерми Скотта, по традиции показанная им в Нью-Йорке, все также во многом иронична, однако совсем не смотрится глупо.
Судя по образам, которые на подиуме увидели гости шоу Jeremy Scott, на этот раз дизайнер находился под впечатлением от фильма «Пятый элемент». Однако традиционно вдохновляясь поп-культурой и ретро, в этой коллекции Скотт смотрит в будущее. Гости увидели на показе моделей, будто бы собравшихся на рейв-вечеринку, вдохновленную научпопом 1980-х. А это сегодня одна из самых горячих тем. Яркие контрасты, блестящие материалы под фольгу, укороченные куртки, элементы спортивного костюма и пластик – Скотт продолжает строить свои коллекции на самых невероятных сочетаниях, однако в этот раз все выглядит уместно и даже почти сдержанно.
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