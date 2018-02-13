Неделя моды в Нью-Йорке: Jeremy Scott. Осень, 2018

Очередная коллекция Джеерми Скотта, по традиции показанная им в Нью-Йорке, все также во многом иронична, однако совсем не смотрится глупо.

1 / 64 Jeremy Scott. Осень, 2018































































































































Судя по образам, которые на подиуме увидели гости шоу Jeremy Scott, на этот раз дизайнер находился под впечатлением от фильма «Пятый элемент». Однако традиционно вдохновляясь поп-культурой и ретро, в этой коллекции Скотт смотрит в будущее. Гости увидели на показе моделей, будто бы собравшихся на рейв-вечеринку, вдохновленную научпопом 1980-х. А это сегодня одна из самых горячих тем. Яркие контрасты, блестящие материалы под фольгу, укороченные куртки, элементы спортивного костюма и пластик – Скотт продолжает строить свои коллекции на самых невероятных сочетаниях, однако в этот раз все выглядит уместно и даже почти сдержанно.