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Jeremy Scott (76)
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Артем Кузелев

Неделя моды в Нью-Йорке: Jeremy Scott. Осень, 2018

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  • 13 Февраля 201814:55
Сюжеты: Jeremy Scott, Неделя моды в Нью-Йорке, Осень-зима 2018-19

Очередная коллекция Джеерми Скотта, по традиции показанная им в Нью-Йорке, все также во многом иронична, однако совсем не смотрится глупо.

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  • Jeremy Scott. Осень, 2018

Судя по образам, которые на подиуме увидели гости шоу Jeremy Scott, на этот раз дизайнер находился под впечатлением от фильма «Пятый элемент». Однако традиционно вдохновляясь поп-культурой и ретро, в этой коллекции Скотт смотрит в будущее. Гости увидели на показе моделей, будто бы собравшихся на рейв-вечеринку, вдохновленную научпопом 1980-х. А это сегодня одна из самых горячих тем. Яркие контрасты, блестящие материалы под фольгу, укороченные куртки, элементы спортивного костюма и пластик – Скотт продолжает строить свои коллекции на самых невероятных сочетаниях, однако в этот раз все выглядит уместно и даже почти сдержанно.

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