Неделя моды в Нью-Йорке: Jeremy Scott. Весна, 2019

Джереми Скотт представил весенне-летнюю коллекцию, в которой объединил все то, что волновало и вдохновляло его в последние годы.

Новая объединенная коллекция Джереми Скотта стала своеобразным ящиком Пандоры. На нью-йоркском подиуме дизайнер представил образы, в которых объединил все, что служило ему источником вдохновения в последние годы. Здесь есть и неоновые краски, и глянцевые фактуры, и любимый поп-арт, и мини, и нашивки, и громкие слоганы. Скотт будто бы готовится начать новую страницу своей творческой биографии и подводит итог того, что он уже сделал. Заявляя о своем «Я», Джереми транслирует и множит свое имя на одежде. В интервью дизайнер говорит прямо: «Я вдохновлялся собственными полароидными снимками 1996 года, когда я экспериментировал с макияжем, волосами и собственной идентичностью». Завершает эту буйную картину Пикачу.