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Артем Кузелев

Неделя моды в Нью-Йорке: Jeremy Scott. Весна, 2020

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  • 14 Сентября 201912:03
Сюжеты: Jeremy Scott, Неделя моды в Нью-Йорке, Весна-лето 2020

Джереми Скотт продолжает создавать нереалистичную моду, замешанную на стиле 1980-х, кислотных расцветках и ассоциациях с малобюджетных фильмах о межгалактических войнах.

Весенне-летняя коллекция Джереми Скотта вызывает прочные ассоциации с глэм-роком восьмидесятых с его гипертрофированными прическами, яркими красками и тотальным блеском. Однако это лишь одна грань представленных образов, в которых плюс ко всему очевидно влияние фантастических фильмов той же эпохи – с низким бюджетом, но огромным, межгалактическим размахом. И все-таки Скотт не создает костюмы для Хэллоуина, его одежда, может быть, слишком ярка, но вполне пригодна для носки.

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