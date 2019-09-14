Неделя моды в Нью-Йорке: Jeremy Scott. Весна, 2020

Джереми Скотт продолжает создавать нереалистичную моду, замешанную на стиле 1980-х, кислотных расцветках и ассоциациях с малобюджетных фильмах о межгалактических войнах.

Весенне-летняя коллекция Джереми Скотта вызывает прочные ассоциации с глэм-роком восьмидесятых с его гипертрофированными прическами, яркими красками и тотальным блеском. Однако это лишь одна грань представленных образов, в которых плюс ко всему очевидно влияние фантастических фильмов той же эпохи – с низким бюджетом, но огромным, межгалактическим размахом. И все-таки Скотт не создает костюмы для Хэллоуина, его одежда, может быть, слишком ярка, но вполне пригодна для носки.