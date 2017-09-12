Неделя моды в Нью-Йорке: Jeremy Scott. Весна-лето, 2018

Американский дизайнер представил в Нью-Йорке юбилейную коллекцию, подводящую итог 20-летию его личной марки.

1 / 50 Jeremy Scott. Весна-лето, 2018



































































































В этом году Джереми Скотт отмечает 20-летие своей линии. Однако юбилейная коллекция, рассчитанная на весенне-летний сезон совсем не смотрится празднично. По крайней мере, по меркам Скотта, который за время своего присутствия в моде приучил нас к провокациям, оригинальным решениям и ярким сочетаниям. Вероятно, дизайнер решил, что юбилей – хороший повод стать спокойнее и рассудительнее.

Итак, зрелый и серьезный Джереми Скотт – это относительно спокойное отношение к стандартам. Дизайнер будто бы устал от круглосуточных вечеринок и предлагает свое видение респектабельности. Помогает ему в этом целое созвездие самых популярных манекенщиц: от Джиджи Хадид и Джордан Данн до Джоан Смоллс и Карли Клосс. Музы модельера вышли на подиум в камуфляжных куртках и брюках, которые Скотт дополнил футболками, украшенными графическими иллюстрациями и блесками. Ветровки, свободные худи с капюшонами, трикотаж и мини-платья тоже на месте, но выглядят намного спокойнее.