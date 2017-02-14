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Артем Кузелев

Неделя моды в Нью-Йорке: La Perla. Осень, 2017

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  • 14 Февраля 201711:02
Сюжеты: La Perla, Неделя моды в Нью-Йорке, Осень-зима 2017-18

Джулия Хаарт показала на нью-йоркском подиуме коллекцию, в которой объединила утонченные кружева, яркие краски и богатые текстуры.

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  • La Perla. Осень, 2017

В свой второй сезон в качестве креативного директора La Perla Джулия Хаарт создала сложную сцену, украсив подиум мхом, плющом и другими растениями. За кулисами шоу дизайнер рассказала, что работая над коллекцией, была вдохновлена ​​природой и ее отображением в истории искусства: от прерафаэлитов до модернизма. Отсюда и родилась концепция коллекции, полной ярких цветов, теплоты и чувственности.

Работая с цветочными мотивами, Джулия придала им оттенок сексуальности. Роскошный шелк, кружева, текстуры макраме и вышивки стаи главными выразительными средствами дизайнера. Это настроение подчеркивалось и кастом моделей, среди которых оказались Наоми Кэмпбелл, Изабели Фонтана, Саша Пивоварова, Джоан Смолс, Кендалл Дженнер. Получился один из самых красивых показов Недели моды в Нью-Йорке.

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