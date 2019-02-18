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Артем Кузелев

Неделя моды в Нью-Йорке: M Missoni. Осень, 2019

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  • 18 Февраля 201911:23
Сюжеты: Missoni, Осень-зима 2019-20, Неделя моды в Нью-Йорке

Новая коллекция молодежной линии итальянского дома выдержана в североамериканском уличном стиле с заметным влиянием кантри.

Образы M Missoni сезона осень-зима 2019/20 оказались очень теплыми и уютными. Коллекция вдохновлена комфортом и натуральными материалами, которые больше свойственны сельской местности, хотя марка и не обращается к кантри-шику. Новая коллекция – это скорее гармоничный микс из уличной моды Америки и элементов, заимствованных из культуры местного коренного населения. Также буквально повсюду здесь читаются лесные мотивы и желание итальянского бренда быть более экологичным.

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