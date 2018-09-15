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Артем Кузелев

Неделя моды в Нью-Йорке: M Missoni. Весна, 2019

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  • 15 Сентября 201813:22
Сюжеты: Missoni, Неделя моды в Нью-Йорке, Весна-лето 2019

Молодежная линейка итальянского дома моды на этот раз оказалась чувственной и безупречной.

Свою новую коллекцию Анджела Миссони адресует молодым путешественницам, которым не сидится на месте. В этих образах присутствует дух авантюры, но и желание выглядеть безупречно в любых ситуациях. В итоге Миссони представила вещи комфортные и современные, но в то же время и элегантные. Центральное место в коллекции традиционно занимает трикотаж высочайшего качества, украшенный бахромой и цветной графикой. Дополняется это поплином и темным денимом.

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