Неделя моды в Нью-Йорке: M Missoni. Весна, 2019

Молодежная линейка итальянского дома моды на этот раз оказалась чувственной и безупречной.

Свою новую коллекцию Анджела Миссони адресует молодым путешественницам, которым не сидится на месте. В этих образах присутствует дух авантюры, но и желание выглядеть безупречно в любых ситуациях. В итоге Миссони представила вещи комфортные и современные, но в то же время и элегантные. Центральное место в коллекции традиционно занимает трикотаж высочайшего качества, украшенный бахромой и цветной графикой. Дополняется это поплином и темным денимом.