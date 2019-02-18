Неделя моды в Нью-Йорке: Marc Jacobs. Осень, 2019

Коллекция Марка Джейкобса, показанная под занавес нью-йоркской недели, оказалась не самой яркой, но одной из самых американских.

Образы марки Marc Jacobs сезона осень-зима 2019/20 выполнены на стыке прет-а-порте и от-кутюр. На этот раз дизайнер уделяет большее внимание мастерству, технике и качеству, отчего коллекция только выигрывает. В этом сезоне у Марка Джейкобса нет вычурного декора и кричащих расцветок, зато очевидно желание работать с классикой и вписать золотыми буквами свое имя в историю моды. Одежда, представленная на нью-йоркском подиуме, оказалась изысканной и элегантной. По сути она не предназначается ни для какого определенного сезона, но выглядит одновременно очень реалистично и драматично.