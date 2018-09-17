Неделя моды в Нью-Йорке: Marc Jacobs. Весна, 2019

С полуторачасовым опозданием американская Неделя завершилась показом блестящей коллекции Марка Джейкобса.

Не смотря на настолько длительную задержку, дефиле Marc Jacobs оставило самое позитивное впечатление у гостей. В очередной раз мир убедился в том, что Джейкобс остается самым авангардным, но при этом поэтичным и талантливым дизайнером Америки. Дизайнер представил коллекцию, пропитанную атмосферой ретро, но при этом подчеркнул, что, когда речь заходит о моде, он не видит разницы между тем, что было вчера, и тем, что будет актуально завтра. По сути, Марк даже не задумывается о том, что такое красиво и некрасиво, но неизменно выдает блестящий результат. На этот раз он работал не только с модой прошлых эпох, но и исследовал объем, создавая массивные оборки, очень смелые рукава, используя трапециевидные силуэты и украшая все огромными цветами. При этом дизайнеру удалось избежать схожести с клоунадой, а образы у него получились легкими и даже элегантно струящимися. Отличное завершение Недели моды в Нью-Йорке.