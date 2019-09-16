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Артем Кузелев

Неделя моды в Нью-Йорке: Marc Jacobs. Весна, 2020

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  • 16 Сентября 201919:23
Сюжеты: Marc Jacobs, Весна-лето 2020, Неделя моды в Нью-Йорке

Завершилась нью-йоркская Неделя традиционно – по-весеннему радостной коллекцией Марка Джейкобса.

Показ новой коллекции Марка Джейкобса пришелся на очередную годовщину трагедии 11 сентября. И шоу оказалось очень кстати – яркая весенняя коллекция превратила на некоторое время этот день в праздник. Коллекция, действительно, похожа на концентрат чистой радости и, конечно, исключительной моды. Сам Джейкобс сообщил, что не склонен использовать подиум в качестве площадки для политических заявлений, однако читать между строк гостям показа никто запретить не мог. Марк призывает людей к поиску «мира надежды, радости, красоты, цвета, разнообразия, равенства и индивидуальности». И выглядит все это, конечно, не как вакханалия, у дизайнера все сделано со вкусом.

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