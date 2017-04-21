Неделя моды в Нью-Йорке меняет расписание

Организаторы одной из самых популярных и масштабных Недель моды решили сократить расписание на один день.

В начале этой недели представители Союза фэшн-дизайнеров Америки сообщиди, что Неделя моды в Нью-Йорке станет на один день короче. Изменения вступят в силу уже этой осень: показы сезона весна-лето 2018 завершатся 13 сентября. Заместитель директора по маркетингу CFDA Марк Бекхэм заявил, что решение обусловлено необходимостью проводить шоу знаменитых марок и дизайнеров в каждый день Недели, а не только в начале и конце.

Кроме того, Марк подтвердил, что из расписания выбыли шоу таких популярных марок, как Tommy Hilfiger, Rebecca Minkoff, Proenza Schouler и Rodarte. Откроется сентябрьская Неделя показами Calvin Klein и Tom Ford, а завершится традиционным шоу Marc Jacobs. Более точное расписание находится в работе.