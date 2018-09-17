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Артем Кузелев

Неделя моды в Нью-Йорке: Michael Kors Collection. Весна, 2019

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  • 17 Сентября 201821:43
Сюжеты: Michael Kors, Неделя моды в Нью-Йорке, Весна-лето 2019

Майкл Корс представил оптимистичную коллекцию, полную цветов и замысловатых узоров.

По признанию самого Майкла Корса, он верит в силу позитивного мышления. Дизайнер призывает бороться с уродством и негативом мира при помощи духовности, радости и доброты. Весь этот оптимизм без труда читается в новой коллекции Корса, в которой он делает ставку на яркие краски и цветочные принты. Получилось по-весеннему жизнеутверждающе. Однако коллекция оказалось слишком пестрой и разнообразной, а некоторые гости показа даже предположили, что дизайнер просто объединил сезонные образы с круизными. В любом случае Корс остается верным себе и, даже включая в показ мужские модели, на первое место ставит элегантность и утонченность.

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