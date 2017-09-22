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Артем Кузелев

Неделя моды в Нью-Йорке: Michael Kors Collection. Весна-лето, 2018

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  • 22 Сентября 201720:11
Сюжеты: Michael Kors, Неделя моды в Нью-Йорке, Весна-лето 2018

Весенне-летняя коллекция Майкла Корса на этот раз посвящена городской повседневности.

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  • Michael Kors Collection. Весна-лето, 2018

Для будущего сезона Майкл Корс предложил коллекцию, основанную на практичности и функциональности. Дизайнер обращается к работающим городским жительницам, которые не привыкли проводить время в праздности. Корс хочет быть реалистичным и работает с реальными потребности реальных клиенток, поэтому обновленный модельный ряд легко представить и на улицах города, и в деловых центрах, и на обеденнмо перерыве в кафе.

При этом деловой стиль дизайнер щедро дополняет элементами спортивного костюма и шиком вечерних нарядов. Однако Корс действует тактично, не позволяя себе слишком увлечься и переборщить. Чтобы коллекция не смотрелась слишком сдержанной, Майкл использует нежную цветовую гамму, идеально ложащуюся на рубашки толстовки. Пастельные оттенки модельер оживил крупными принатми и накладным декором.

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