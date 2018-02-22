Неделя моды в Нью-Йорке: Michael Kors. Осень, 2018

Осенне-зимнюю коллекцию этого года Майкл Корс собрал из своих любимых вещей, которые пользуются особенной популярностью у его клиенток.

1 / 74 Michael Kors. Осень, 2018



















































































































































Майкл Корс – не только талантливый дизайнер, но и успешный предприниматель. Он управляет своей компанией вместе с мужем Лансом Лепером,и дела у пары идут в гору. На этот раз в Нью-Йорке Майкл представил коллекцию, собранную из обновленных хитов, а также включил в дефиле несколько мужских образов. По словам Корса, он хотел создать гардероб популярных вещей, которые были бы доступны его клиенткам каждый день. Дизайнер выбрал самое главное (отказавшись лишь от натурального меха): большие пальто, укороченные куртки и жакеты, элегантные свитера, платья со свободной, естественной линией талии. Корс выбрал то, что уже имело коммерческий успех, и вправе рассчитывать на его повторение.