Неделя моды в Нью-Йорке объединяет показы

Организаторы нью-йоркских показов объявили об объединении женской и мужской Недель.

Нью-Йорк снова на шаг впереди всех остальных. Правда, на этот раз организаторы местной Недели моды не просто транслируют новый тренд, а пытаются (вероятно, вполне успешно!) подстроиться под условия рынка и экономики. На днях было объявлено, что Неделя мужской моды и Неделя женской моды будут объединены в одну череду модных шоу. Все мероприятия пройдут в Нью-Йорке с 5 по 14 февраля будущего года и разделяться на два блока: 5-7 февраля – мужские показы, 8-14 февраля – женские. При этом отмечается, что некоторые марки будут принимать участие в обеих частях.