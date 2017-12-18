Вход
ADV
Интересно
Неделя моды в Нью-Йорке (536)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Неделя моды в Нью-Йорке объединяет показы

  • 668
  • 0
  • 18 Декабря 201711:34
Сюжеты: Неделя моды в Нью-Йорке

Организаторы нью-йоркских показов объявили об объединении женской и мужской Недель.

Нью-Йорк снова на шаг впереди всех остальных. Правда, на этот раз организаторы местной Недели моды не просто транслируют новый тренд, а пытаются (вероятно, вполне успешно!) подстроиться под условия рынка и экономики. На днях было объявлено, что Неделя мужской моды и Неделя женской моды будут объединены в одну череду модных шоу. Все мероприятия пройдут в Нью-Йорке с 5 по 14 февраля будущего года и разделяться на два блока: 5-7 февраля – мужские показы, 8-14 февраля – женские. При этом отмечается, что некоторые марки будут принимать участие в обеих частях.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru