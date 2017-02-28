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Артем Кузелев

Неделя моды в Нью-Йорке: Oscar de la Renta. Осень, 2017

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  • 28 Февраля 201709:42
Сюжеты: Oscar de la Renta, Неделя моды в Нью-Йорке, Осень-зима 2017-18

Новые креативные директора американского дома моды представили на прошедшей Неделе свою дебютную коллекцию.

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  • Oscar de la Renta. Осень, 2017

Лаура Ким и Фернандо Гарсия постарались придерживаться традиционной эстетики Oscar de la Renta и обошлись без рисков. Осенне-зимняя коллекция этого года получилась прагматичной и, вероятно, обещает стать коммерчески успешной. Новые креативные директора дома создали около 50 образов, большинство из которых можно считать настоящими хитами.

В качестве отправной точки коллекции выбран элегантный черный цвет и его способность контрастировать с другими оттенками, подчеркивать их, создавать стильные визуальные эффекты. Ким и Гарсия выбрали в качестве адресата взрослую клиентуру, которая не хочет ходить по улицам в бомберах и спортивных брюках. Впрочем, некоторое влияние спорта в коллекции все же заметно: в некоторых свободных и расслабленных образах и ярких красках. По сути, коллекция стала первым шагом на пути реконструкции традиций Oscar de la Renta и говорит, скорее, о том, как марка будет развиваться дальше. Похоже, что нас ждут очень красивые времена в доме.

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