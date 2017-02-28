Неделя моды в Нью-Йорке: Oscar de la Renta. Осень, 2017

Новые креативные директора американского дома моды представили на прошедшей Неделе свою дебютную коллекцию.

1 / 47 Oscar de la Renta. Осень, 2017





























































































Лаура Ким и Фернандо Гарсия постарались придерживаться традиционной эстетики Oscar de la Renta и обошлись без рисков. Осенне-зимняя коллекция этого года получилась прагматичной и, вероятно, обещает стать коммерчески успешной. Новые креативные директора дома создали около 50 образов, большинство из которых можно считать настоящими хитами.

В качестве отправной точки коллекции выбран элегантный черный цвет и его способность контрастировать с другими оттенками, подчеркивать их, создавать стильные визуальные эффекты. Ким и Гарсия выбрали в качестве адресата взрослую клиентуру, которая не хочет ходить по улицам в бомберах и спортивных брюках. Впрочем, некоторое влияние спорта в коллекции все же заметно: в некоторых свободных и расслабленных образах и ярких красках. По сути, коллекция стала первым шагом на пути реконструкции традиций Oscar de la Renta и говорит, скорее, о том, как марка будет развиваться дальше. Похоже, что нас ждут очень красивые времена в доме.