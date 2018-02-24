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Артем Кузелев

Неделя моды в Нью-Йорке: Oscar de la Renta. Осень, 2018

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  • 24 Февраля 201812:18
Сюжеты: Oscar de la Renta, Неделя моды в Нью-Йорке, Осень-зима 2018-19

Лаура Ким и Фернандо Гарсиа создали для американского дома моды современную коллекцию, вдохновленную, впрочем, средневековыми мотивами.

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  • Oscar de la Renta. Осень, 2018

Работая над новой коллекцией для Oscar de la Renta, дизайнерский дуэт отправился на экскурсии по музеям. Лаура Ким и Фернандо Гарсиа вдохновлялись текстилем и орнаментами елизаветинской эпохи, средневековыми вышивками и гобеленами (да, единороги в коллекции именно оттуда). Оглянувшись в далекое прошлое (и, возможно, немного на коллекции Valentino), дизайнеры придумали очень изысканные и элегантные образы. Кроме того, в коллекции очень тонко соблюден баланс между декором и цветом. Пальто из красной шерсти и кашемира Ким и Гарсия предлагают застегивать изящными брошами в виде хрустального листа. Мотив листьев, кстати, часто повторяется в вышивках на ярких платьях, украшенных черным кружевом и негабаритными манжетами. Получилось очень красиво, хоть и немного сдержано для ODLR.

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