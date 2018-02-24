Неделя моды в Нью-Йорке: Oscar de la Renta. Осень, 2018

Лаура Ким и Фернандо Гарсиа создали для американского дома моды современную коллекцию, вдохновленную, впрочем, средневековыми мотивами.
Работая над новой коллекцией для Oscar de la Renta, дизайнерский дуэт отправился на экскурсии по музеям. Лаура Ким и Фернандо Гарсиа вдохновлялись текстилем и орнаментами елизаветинской эпохи, средневековыми вышивками и гобеленами (да, единороги в коллекции именно оттуда). Оглянувшись в далекое прошлое (и, возможно, немного на коллекции Valentino), дизайнеры придумали очень изысканные и элегантные образы. Кроме того, в коллекции очень тонко соблюден баланс между декором и цветом. Пальто из красной шерсти и кашемира Ким и Гарсия предлагают застегивать изящными брошами в виде хрустального листа. Мотив листьев, кстати, часто повторяется в вышивках на ярких платьях, украшенных черным кружевом и негабаритными манжетами. Получилось очень красиво, хоть и немного сдержано для ODLR.
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