Неделя моды в Нью-Йорке: Oscar de la Renta. Весна, 2019

В новой коллекции Лаура Ким и Фернандо Гарсиа рассуждают о современных кочевниках, экзотике и расслабленности.

Дизайнерский дуэт представил в Нью-Йорке очень красивую коллекцию, в которой сбалансированная экзотика и декор гармонично сочетаются с легкостью и расслабленностью. Ким и Гарсиа удалось с успехом работать на грани реальной жизни и грез. С одной стороны, новые образы получились практичными и функциональными, а с другой – случайными и даже сказочными. Впечатление, которое оставляет после себя коллекция, можно сравнить с атмосферой сна или долгого путешествия. Здесь много отсылок (особенно в декоре и выборе силуэтов) к культурам Индии, Комо, Италии, Марракеша и Хорватии, но при этом все вместе выглядит очень по-американски.