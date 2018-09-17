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Oscar de la Renta (99)
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Артем Кузелев

Неделя моды в Нью-Йорке: Oscar de la Renta. Весна, 2019

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  • 17 Сентября 201820:52
Сюжеты: Oscar de la Renta, Неделя моды в Нью-Йорке, Весна-лето 2019

В новой коллекции Лаура Ким и Фернандо Гарсиа рассуждают о современных кочевниках, экзотике и расслабленности.

Дизайнерский дуэт представил в Нью-Йорке очень красивую коллекцию, в которой сбалансированная экзотика и декор гармонично сочетаются с легкостью и расслабленностью. Ким и Гарсиа удалось с успехом работать на грани реальной жизни и грез. С одной стороны, новые образы получились практичными и функциональными, а с другой – случайными и даже сказочными. Впечатление, которое оставляет после себя коллекция, можно сравнить с атмосферой сна или долгого путешествия. Здесь много отсылок (особенно в декоре и выборе силуэтов) к культурам Индии, Комо, Италии, Марракеша и Хорватии, но при этом все вместе выглядит очень по-американски.

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