Неделя моды в Нью-Йорке: Oscar de la Renta. Весна, 2020

Дизайнеры Фернандо Гарсия и Лаура Ким продолжают осовременивать классический стиль американской марки и на этот раз добавляют ему латинского настроения.

Вот уже ри года дизайнерский дуэт Фернандо Гарсии и Лауры Ким переосмысляют традиционный стиль Oscar de la Renta. У модельеров отлично получается сделать американскую классику более современной, однако критики часто замечают, что Гарсиа и Лим порой забывают повеселиться на работе. Последний показ, впрочем, показал, что это точно не относится к весенне-летней коллекции марки. Дизайнеры работали с латиноамериканской темой, отсюда и игривые расцветки, многочисленные оборки и декор, вызывающий ассоциации с фруктовыми корзинами.