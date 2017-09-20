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Артем Кузелев

Неделя моды в Нью-Йорке: Oscar de la Renta. Весна-лето, 2018

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  • 20 Сентября 201715:24
Сюжеты: Oscar de la Renta, Неделя моды в Нью-Йорке, Весна-лето 2018

Лаура Ким и Фернандо Гарсия переосмысливают стиль классического дома моды и добавляют ему элементов спорт-шика.

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  • Oscar de la Renta. Весна-лето, 2018

Новые креативные директора ODLR представили в Нью-Йорке коллекцию, в которой переосмыслили традиционные черты американского дома моды. Ким и Гарсия сделали стиль марки значительно динамичнее и свежее, однако дизайнеры не забыли о фирменном почерке основателя бренда. За классическую составляющую в весенне-летних образах отвечают минималистичный крой и роспись, выполненная вручную.

Одной из самых заметных инноваций Oscar de la Renta с легкой руки молодых модельеров стало использование элементов спортивной тематики. Так новые креативные директора пытаются привлечь к марке внимание более молодой аудитории. Задача нелегкая, хоть и увлекательная. К слову, Ким и Гарсия вполне успешно ее решают, обозначая курс, по которому поведут американский дом дальше. Вероятно, в ближайшие пару сезонов модельеры продолжат нас удивлять контрастными сочетаниями денима, трикотажа, меха и утонченных тканей.

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