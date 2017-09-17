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Артем Кузелев

Неделя моды в Нью-Йорке: Philipp Plein. Весна-лето, 2018

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  • 17 Сентября 201711:36
Сюжеты: PHILIPP PLEIN, Неделя моды в Нью-Йорке, Весна-лето 2018

Немецкий дизайнер продолжает семимильными шагами развивать свою марку и на этот раз представляет более лаконичное высказывание.

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  • Philipp Plein. Весна-лето, 2018

Для своего второго американского шоу Филипп Пляйн выбрал формат вечеринки, в которой смешались элементы кабаре, классического фуршета с шампанским и традиционного барбекю. Такая экстравагантность вполне присуща всему творчеству дизайнера, однако порой в ней сложно разобраться. Чтобы гости шоу все же не ушли с показа с вопросами, Пляйн вывел на подиум по своим меркам очень лаконичную коллекцию.

Контрастное сочетание легких тканей и кожаных упряжей модельер украсил россыпями кристаллов и созвездиями блесток, а рваные джинсы вышивкой в виде мультяшных персонажей. Порой, впрочем, кажется, что на подиуме новая коллекция Джереми Скотта.

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