Неделя моды в Нью-Йорке: Prabal Gurung. Осень, 2017

В своей новой коллекции Прабал Гурунг, как и многие другие дизайнеры, смешал политику и моду, однако сумел обойтись без агрессии.

1 / 36 Prabal Gurung. Осень, 2017







































































Не может не радовать, когда дизайнеры и марки используют подиум или рекламные кампании, чтобы сделать политические или остросоциальные заявления. Новым шоу Прабал Гурунг дал ясно понять, что выступает за разнообразие в модной индустрии. Для этого дизайнер выпустил на подиум моделей с разным цветом кожи и разных размеров. В финале же гости увидели футболки с громкими девизами вроде «Будущее за женщиной» или «Мы не будем молчать». Впрочем, социальная и политическая составляющая далеко не главная в этой очень красивой коллекции.

Осенне-зимняя коллекция Гурунга получилась действительно сильной. Дизайнер создал очень женственные образы, щедро украсив их самыми разными элементами декора. Яркие принты, плиссировки, струящиеся и металлизированные ткани, прозрачные материалы, бахрома – в этой коллекции можно увидеть все богатство, с которым Прабал обычно работает.