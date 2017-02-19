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Неделя моды в Нью-Йорке (498)
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Артем Кузелев

Неделя моды в Нью-Йорке: Prabal Gurung. Осень, 2017

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  • 19 Февраля 201711:16
Сюжеты: Неделя моды в Нью-Йорке, Осень-зима 2017-18

В своей новой коллекции Прабал Гурунг, как и многие другие дизайнеры, смешал политику и моду, однако сумел обойтись без агрессии.

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  • Prabal Gurung. Осень, 2017

Не может не радовать, когда дизайнеры и марки используют подиум или рекламные кампании, чтобы сделать политические или остросоциальные заявления. Новым шоу Прабал Гурунг дал ясно понять, что выступает за разнообразие в модной индустрии. Для этого дизайнер выпустил на подиум моделей с разным цветом кожи и разных размеров. В финале же гости увидели футболки с громкими девизами вроде «Будущее за женщиной» или «Мы не будем молчать». Впрочем, социальная и политическая составляющая далеко не главная в этой очень красивой коллекции.

Осенне-зимняя коллекция Гурунга получилась действительно сильной. Дизайнер создал очень женственные образы, щедро украсив их самыми разными элементами декора. Яркие принты, плиссировки, струящиеся и металлизированные ткани, прозрачные материалы, бахрома – в этой коллекции можно увидеть все богатство, с которым Прабал обычно работает.

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