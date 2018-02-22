Неделя моды в Нью-Йорке: Prabal Gurung. Осень, 2018

Дизайнер представил красивую и женственную коллекцию, в которой гармонично соединились восточные мотивы и современная западная мода.

1 / 44 Prabal Gurung. Осень, 2018























































































Сингапур – Непал – Нью-Дели – Мельбурн – Лондон – Нью-Йорк. Это не маршрут воображаемого захватывающего путешествия, впечатлениями из которого вдохновлялся Прабал Гурунг. Это фактические остановки жизни дизайнера, которые неожиданно и сразу нашли свое воплощение в новой коллекции. Богатый международный опыт Гурунга с сильным влияниям разных культур стал основой для создания образов осенне-зимней коллекции. Модельер мастерски строит мост между Востоком и Западом, объединяя порой противоположное в очаровательных образах. При этом не стоит забывать, что Прабал – дизайнер очень современный, а главное – реалистичный. Отсюда в коллекции актуальная функциональность, женственность, гламур и противоположная ему непритязательность.