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Неделя моды в Нью-Йорке (550)
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Артем Кузелев

Неделя моды в Нью-Йорке: Prabal Gurung. Осень, 2018

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  • 22 Февраля 201815:40
Сюжеты: Неделя моды в Нью-Йорке, Осень-зима 2018-19

Дизайнер представил красивую и женственную коллекцию, в которой гармонично соединились восточные мотивы и современная западная мода.

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  • Prabal Gurung. Осень, 2018

Сингапур – Непал – Нью-Дели – Мельбурн – Лондон – Нью-Йорк. Это не маршрут воображаемого захватывающего путешествия, впечатлениями из которого вдохновлялся Прабал Гурунг. Это фактические остановки жизни дизайнера, которые неожиданно и сразу нашли свое воплощение в новой коллекции. Богатый международный опыт Гурунга с сильным влияниям разных культур стал основой для создания образов осенне-зимней коллекции. Модельер мастерски строит мост между Востоком и Западом, объединяя порой противоположное в очаровательных образах. При этом не стоит забывать, что Прабал – дизайнер очень современный, а главное – реалистичный. Отсюда в коллекции актуальная функциональность, женственность, гламур и противоположная ему непритязательность.

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