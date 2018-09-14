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Артем Кузелев

Неделя моды в Нью-Йорке: Prabal Gurung. Весна, 2019

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  • 14 Сентября 201815:25
Сюжеты: Prabal Gurung, Неделя моды в Нью-Йорке, Весна-лето 2019

Прабал Гурунг представил энергичную и жизнеутверждающую коллекцию, в которой дебютировал и как дизайнер мужской одежды.

Показ новой коллекции Гурунга стал настоящим праздником для собравшихся. Дизайнер работал с яркими красками, соединяя их позитивный и очень энергичный коктейль. Колорблокинг, насыщенные оттенки, струящиеся и расслабленные силуэты стали главными составляющими нарядов сезона весна-лето 2019. Динамики образам придавали неоновые краски и бахрома, а бисер и блестки – искрящейся витальности. Вещи из дебютной мужской линейки также оказались очаровательными и гармонично сочетались с женской частью коллекции.

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