Неделя моды в Нью-Йорке: Prabal Gurung. Весна, 2019

Прабал Гурунг представил энергичную и жизнеутверждающую коллекцию, в которой дебютировал и как дизайнер мужской одежды.

Показ новой коллекции Гурунга стал настоящим праздником для собравшихся. Дизайнер работал с яркими красками, соединяя их позитивный и очень энергичный коктейль. Колорблокинг, насыщенные оттенки, струящиеся и расслабленные силуэты стали главными составляющими нарядов сезона весна-лето 2019. Динамики образам придавали неоновые краски и бахрома, а бисер и блестки – искрящейся витальности. Вещи из дебютной мужской линейки также оказались очаровательными и гармонично сочетались с женской частью коллекции.