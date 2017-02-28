Неделя моды в Нью-Йорке: Proenza Schouler. Осень, 2017

Прощаясь с нью-йоркской Неделей, Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес показали коллекцию в традиционном элегантном, но несколько неровном духе своей марки.

1 / 35 Proenza Schouler. Осень, 2017





































































Последнее шоу Proenza Schouler в Нью-Йорке совсем не оказалось элегичным и печальным. Перед своим показом на Неделе высокой моды дизайнерский дуэт представил коллекцию, полную архетипов Готэма. Маккалоу и Эрнандес охарактеризовали настроение этих образов как «антилегкость». И они, действительно, оказались шероховатыми, интенсивными, но и элегантными.

Дизайнеры работали с объемами, увеличивая верхнюю одежду без вреда для ее функциональности. Подворты, разрезы, крупные элементы дизайна говорили о том, что Джек и Лазаро хотят показать то, что когда-то сделало их бренд знаменитым. Затем можно было увидеть кожаные платья, будто бы обернутые вокруг тел манекенщиц. Подчеркнутая линия талии и двухуровневые конструкции, действительно, лишили наряды легкости, придавая им структурности и четкости. Крупные абстрактные принты и коллажи добавляют образам динамики и энергичности.