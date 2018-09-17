Неделя моды в Нью-Йорке: Proenza Schouler. Весна, 2019

По возвращении из Парижа в Нью-Йорк Джек Макколлоу и Лазаро Эрнандес представили на родине коллекцию в духе 1990-х.

Год назад марка Макколлоу и Эрнандеса покинула расписание Недели моды в Нью-Йорке ради показа в Париже коллекции с элементами кустарных ремесел и ручной работы. Однако весной дизайнерский дуэт сообщил о возвращении на родину. То, что Лазаро и Джек представили здесь в минувший понедельник, вызывает в очередной раз восхищение: дизайнеры исследуют возможности современного силуэта и используют разнообразные текстуры. Рассказывая о шоу, дуэт подчеркивает, что хочет заниматься именно американской модой и делать ту одежду, которую в реальности хотят носить их друзья. Кроме того, парни говорят, что намеренно отошли от излишней особенности и оригинальности в пользу повседневности.