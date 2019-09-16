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Артем Кузелев

Неделя моды в Нью-Йорке: Proenza Schouler. Весна, 2020

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  • 16 Сентября 201919:31
Сюжеты: Proenza Schouler, Неделя моды в Нью-Йорке, Весна-лето 2020

Новая коллекция от дизайнерского дуэта говорит о том, что Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес наконец-то определились с образом женщины, которую считают своей клиенткой.

Героиня Proenza Schouler – женщина, безусловно, элегантная и очень стильная. Однако это современная дама, которая не прочь использовать в повседневности авангардную моду, смешивая ее с ретро. К сезону весна-лето 2020 Джек Маккаллоу и Лазаро Эрнандес создали сильные образы с изрядной долей экспериментальности. Здесь и любимая дизайнерами асимметрия, и изысканные ткани, и ощутимое влияние объемной моды 1980-х, и замысловатые драпировки.

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