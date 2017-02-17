Неделя моды в Нью-Йорке: Public School. Осень, 2017

Дизайнеры Дао-Йи Чжоу и Максвелл Осборн вернулись со своей маркой в расписание Недели моды в Нью-Йорке с коллекцией о границах и свободе.

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Дизайнерский дуэт представил в Нью-Йорке очень умную и интересную коллекцию, традиционно полную актуальных тем. Дао-Йи и Максвелл, как и многие другие американские дизайнеры, выступают против политики нового президента и свой протест выражают через одежду. В частности, дизайнеры рассуждают о границах и свободе. «Мы только начали говорить об этих искусственных конструкциях, которые разделяют людей. Нам хотелось бы представить мир, в котором каждое человеческое существо было бы гражданином мира», – рассказали за кулисами показа парни. Об этом сообщал и саундтрек шоу, повторяющий рефреном слова: «Эта земля была создана для тебя и меня».

Удивительно в новой коллекции Public School то, что дизайнеры марки успешно вписывают довольно сложную концепцию и политический посыл во вполне простые и функциональные формы. Дао-Йи Чжоу и Максвелл Осборн хотят не только заявить о своей гражданской позиции, но и предложить своим клиентам одежду, которую можно носить. Эти образы будут гармонично смотреться и в городской среде, и разных климатических зонах. Дизайнеры превращают уличную моду в нечто более серьезное, чем попытка быть оригинальным. Часто парни используют элементы военного и спортивного стиля, без которых сегодня никуда.