Неделя моды в Нью-Йорке: Public School. Весна-лето, 2018

Дизайнеры Дао-Йи Чжоу и Максвелл Осборн показали, что уличная мода может быть осмысленной и социально ответственной.

1 / 37 Public School. Весна-лето, 2018









































































Американский дизайнерский дуэт предлагает с другой стороны взглянуть на уличную моду. Чжоу и Осборн обращают внимание на то, что стритстайл – это не обязательно легкомысленность и слепое потребление, здесь есть место для социальной ответственности и заботе об окружающей среде. Дизайнеры также поднимают тему мировой миграции и нищеты. Все это явлено в выборе материалов, слоганах и символичных сумках-пакетах, намекающих на реальный и символичный мусор.

Однако американские модельеры не забывают, что в первую очередь они производят одежду, которая должна покупаться. Поэтому в новой коллекции мы видим как всегда функциональные и практичные толстовки, вариации на тему рубашек и другие традиционные предметы одежды. Чжоу и Осборн немного модернизируют модельный ряд и используют яркую гамму, чтобы одежда не выглядела скучно и тривиально.