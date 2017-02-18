Неделя моды в Нью-Йорке: Rag & Bone. Осень, 2017

Вместо привычного шоу марка Rag & Bone устроила вечеринку и выставку фотографий, для которых позировали звездные друзья бренда в одежде из новой коллекции.

1 / 69 Rag & Bone. Осень, 2017









































































































































В этом сезоне американская марка Rag & Bone отказалась от формального дефиле. Компания с Маркусом Уэйнрайтом во главе устроили веселую вечеринку и фотовыставку. Экспозицию составили снимки, для которых позировали 70 человек, среди которых модели, сотрудники бренда и звездные друзья Rag & Bone. Как пояснил креативный директор марки, смысл смены формата в том, чтобы показать самых разных личностей в одежде из новой коллекции.

Что касается образов осенне-зимней коллекции, то они основаны на гармоничном и взаимодополняемом сочетании японской и английской культуры. Особенно это заметно в подборе тканей, среди которых есть и традиционный твид из Карлайла, и саржа из Японии, и американский деним. Большинство моделей выглядят по-мальчишески и имеют завышенный силуэт в духе ретро. Красные клетчатые куртки из ​​шерсти с воротом из белого барашка, камуфляжные куртки с объемными капюшонами, свитера ручной вязки, разнородные текстуры – все это сделало коллекцию идеальным образчиком современного стритстайла.