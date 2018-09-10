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Rag & Bone (29)
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Артем Кузелев

Неделя моды в Нью-Йорке: Rag & Bone. Весна, 2019

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  • 10 Сентября 201812:22
Сюжеты: Rag & Bone, Неделя моды в Нью-Йорке, Весна-лето 2019

Маркус Уэйнрайт из Rart & Bone представил на нью-йоркском подиуме очень легкую и изящную коллекцию.

По замыслу дизайнера марки Rag & Bone, следующую весну девушкам стоит встречать в легком настроении. Новая коллекция Маркуса Уэйнрайта получилась и изящной, и сильной одновременно. Если за первое качество отвечает образный ряд и выбор нежных материалов, то сила представленных веще в их практичности и направленности на коммерческий успех. Дизайнер вновь мастерски объединяет традиционную для весны романтику с элементами милитари и классического костюма. Однако легкость – это именно то, на чем основаны образы, украшенные полосками и графикой и раскрашенные в спокойные и даже приглушенные краски.

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