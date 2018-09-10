Неделя моды в Нью-Йорке: Rag & Bone. Весна, 2019

Маркус Уэйнрайт из Rart & Bone представил на нью-йоркском подиуме очень легкую и изящную коллекцию.

По замыслу дизайнера марки Rag & Bone, следующую весну девушкам стоит встречать в легком настроении. Новая коллекция Маркуса Уэйнрайта получилась и изящной, и сильной одновременно. Если за первое качество отвечает образный ряд и выбор нежных материалов, то сила представленных веще в их практичности и направленности на коммерческий успех. Дизайнер вновь мастерски объединяет традиционную для весны романтику с элементами милитари и классического костюма. Однако легкость – это именно то, на чем основаны образы, украшенные полосками и графикой и раскрашенные в спокойные и даже приглушенные краски.