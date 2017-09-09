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Rag & Bone (24)
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Артем Кузелев

Неделя моды в Нью-Йорке: Rag & Bone. Весна-лето, 2018

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  • 09 Сентября 201711:53
Сюжеты: Rag & Bone, Неделя моды в Нью-Йорке, Весна-лето 2018

Маркус Уэйнрайт пригласил друзей его бренда продемонстрировать образы из новой коллекции, а заодно снять лукбук.

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  • Rag & Bone. Весна-лето, 2018

В рамках Недели моды в Нью-Йорке состоялась презентация новой коллекции Rag & Bone. На этот раз Маркус Уэйнрайт отказался от традиционного формата дефиле в пользу фотопроекта с участием друзей его марки. Кэролин Мэрфи, Тали Леннокс, Майо Маск, Дейз и другие люди, близкие модной индустрии и миру искусства, примерили образы из новой коллекции и создали серию классных автопортретов. Деньги же, которые дизайнеру удалось сэкономить, он пожертвовал на благотворительность в 20 организаций.

Что касается самой коллекции, то Уэйнрайт делает ставку на индивидуальность, которую легко подчеркнуть при помощи новых моделей. Все вещи легко сочетаются друг с другом, от этого коллекция кажется более функциональной и разнообразной. По большому счету дизайнер обращается к классической одежде современных горожан, оживляя ее спортивными элементами или смелыми расцветками и рисунками. Получилось просто, но по-настоящему интересно.

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