Неделя моды в Нью-Йорке: Rag & Bone. Весна-лето, 2018

Маркус Уэйнрайт пригласил друзей его бренда продемонстрировать образы из новой коллекции, а заодно снять лукбук.

1 / 44 Rag & Bone. Весна-лето, 2018























































































В рамках Недели моды в Нью-Йорке состоялась презентация новой коллекции Rag & Bone. На этот раз Маркус Уэйнрайт отказался от традиционного формата дефиле в пользу фотопроекта с участием друзей его марки. Кэролин Мэрфи, Тали Леннокс, Майо Маск, Дейз и другие люди, близкие модной индустрии и миру искусства, примерили образы из новой коллекции и создали серию классных автопортретов. Деньги же, которые дизайнеру удалось сэкономить, он пожертвовал на благотворительность в 20 организаций.

Что касается самой коллекции, то Уэйнрайт делает ставку на индивидуальность, которую легко подчеркнуть при помощи новых моделей. Все вещи легко сочетаются друг с другом, от этого коллекция кажется более функциональной и разнообразной. По большому счету дизайнер обращается к классической одежде современных горожан, оживляя ее спортивными элементами или смелыми расцветками и рисунками. Получилось просто, но по-настоящему интересно.