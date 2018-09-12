Неделя моды в Нью-Йорке: Ralph Lauren. Осень, 2018

Свою юбилейную коллекцию американский дизайнер адаптировал под формат «смотри – покупай».

Новая коллекция Ральфа Лорена, посвященная 50-летию его марки, покорила сердца гостей показа и размахом, и изысканностью, которой дизайнер наделил повседневную одежду. Лорен во многом работал с собственными архивами и классическими моделями, поэтому найти в этой смешанной коллекции что-то новое вряд ли удастся. Однако даже переработанные архивные образы получились у модельера вполне свежими. Ральфу по-прежнему удается избегать банальности, даже когда он создает повседневную одежду.

Торжественности и элегантности его моделям придают постоянные акценты на традициях американского юго-запада, выдержанном стиле британской аристократии, изысканном ретро-гламуре и шарме старины. Сам же создатель всей этой красоты говорит о своем методе: «Я думаю, что молодые женщины и мужчины любят антимодную моду. Я был сильно вдохновлен сделать именно это. Это винтажные, индивидуальные, эклектичные и единственные в своем роде вещи. И это не имеет ничего общего с сиюминутными тенденциями. Это связано с тем, кем вы хотите быть и что вы хотите носить».