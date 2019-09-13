Неделя моды в Нью-Йорке: Ralph Lauren. Осень, 2019

Еще одним шоу вне сезона стал утонченный показ в духе «смотри – покупай» от Ральфа Лорена.

Ральф Лорен перенес гостей своего показа в атмосферу элегантного и утонченного клуба. При этом дизайнер выбрал в качестве главной стилистической темы коллекции экстравагантное ар-деко, правда, заметно его осовременив. Перед показом Лорен делился с журналистами, что считает жизнь настоящим подиумом, и люди должны каждый день одеваться со вкусом, шиком и блеском. Насколько эта мысль современна, каждый гость шоу решил для себя сам. Однако дизайнер, отмечающий 50-летие в модной индустрии, безусловно, может говорить о том, что есть истинная мода.