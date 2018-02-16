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Артем Кузелев

Неделя моды в Нью-Йорке: Ralph Lauren. Весна, 2018

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  • 16 Февраля 201811:28
Сюжеты: Ralph LAUREN, Неделя моды в Нью-Йорке, Весна-лето 2018

Вопреки расписанию нью-йоркской Недели, Ральф Лорен представил здесь объединенную весенне-летнюю коллекцию этого года.

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  • Ralph Lauren. Весна, 2018

На этот раз Ральф Лорен вдохновляется путешествием по Ямайке, яхтенным спортом и отдыхом на берегу океана. Тропический рай, который представил дизайнер, впрочем, не лишен европейского лоска и заимствований из колониального стиля. Главными цветами коллекции стали синий нави и его сочетания с белым. Вообще, коллекцию можно смело назвать традиционной круизной, она выполнена в соответствии со всеми канонами. Это, очевидно, одежда для путешествий по морю, с легким налетом ретро и расслабленности. Характерная черта — полоски и декор, связанный с морской темой. Получилось очень красиво и в меру игриво.

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