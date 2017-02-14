Неделя моды в Нью-Йорке: Red Valentino. Осень, 2017

Пьерпаоло Пиччоли представил в Нью-Йорке новую коллекцию молодежной линии Valentino. На этот раз дизайнер вдохновлялся чопорной культурой амишей, строгими линиями и народными ремеслами.

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Оставшись один во главе дома, креативный директор Valentino пришел к нулевой отметке и решил начать все заново. Для молодежной линии марки Пьерпаоло Пиччоли выбрал минимализм, чопорность и строгость в качестве главных источников вдохновения. При этом дизайнер создал коллекцию, коммерческий успех которой очевиден с первых луков.

Пиччоли создал модели, основанные на скромности, прямых линиях и лаконичном декоре ручной работы. Длинные рукава и высокие вырезы этих платьев напоминают о культуре амишей, которая неожиданно гармонично вписалась в стиль молодежной коллекции. В качестве украшений моделей дизайнер выбрал технику пэчворк, ручные вышивки в виде ярких цветов и аппликации. Смотрится очень стильно.