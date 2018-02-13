Вход
ADV
Интересно
Valentino (190)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Неделя моды в Нью-Йорке: Red Valentino. Осень, 2018

  • 461
  • 0
  • 13 Февраля 201814:56
Сюжеты: Valentino, Неделя моды в Нью-Йорке, Осень-зима 2018-19

В рамках нью-йоркской Недели моды Пьерпаоло Пиччоли представил свою красивую коллекцию со множеством культурных ссылок.

1 / 28
  • Red Valentino. Осень, 2018

Богатое, яркое  пестрое наследие балканской культуры вдохновило Пьерпаоло Пиччиоли на создание этих красивых образов, в которых фольклорные мотивы мешаются с военными. Дизайнер очевидно находился под впечатлением от модельного ряда старинной формы советской армии, который переработал в верхнюю одежду. Суровый и функциональный милитари Пиччоли дополнил женственной отделкой и утонченным декором в фольклорном духе. Флоральные микропринты напоминают о восточно-европейских крестьянских платьях, которые Пьерпаоло украсил осторожными вставками и пестрыми аппликациями. Однако модельер помнит, что линейка Red Valentino адресована более молодой и демократичной аудитории, поэтому разнообразит модельный ряд свитерами, футболками, трикотажными платьями и байкерскими куртками.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru