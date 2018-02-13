Неделя моды в Нью-Йорке: Red Valentino. Осень, 2018

В рамках нью-йоркской Недели моды Пьерпаоло Пиччоли представил свою красивую коллекцию со множеством культурных ссылок.

1 / 28 Red Valentino. Осень, 2018























































Богатое, яркое пестрое наследие балканской культуры вдохновило Пьерпаоло Пиччиоли на создание этих красивых образов, в которых фольклорные мотивы мешаются с военными. Дизайнер очевидно находился под впечатлением от модельного ряда старинной формы советской армии, который переработал в верхнюю одежду. Суровый и функциональный милитари Пиччоли дополнил женственной отделкой и утонченным декором в фольклорном духе. Флоральные микропринты напоминают о восточно-европейских крестьянских платьях, которые Пьерпаоло украсил осторожными вставками и пестрыми аппликациями. Однако модельер помнит, что линейка Red Valentino адресована более молодой и демократичной аудитории, поэтому разнообразит модельный ряд свитерами, футболками, трикотажными платьями и байкерскими куртками.