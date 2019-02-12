Неделя моды в Нью-Йорке: Red Valentino. Осень, 2019

Пьерпаоло Пиччоли сочетал в новой коллекции мир балета и эстетику средневекового китайского искусства.

Новая коллекция линии Red Valentino получилась очень чувственной и красивой. Креативный директор марки Пьерпаоло Пиччоли искусно сочетал в образах романтику балета и изящные мотивы средневековой эстетики Китая. Чтобы подчеркнуть красоту коллекции, дизайнер пригласил к съемкам лукбука студентов Римской национальной академии танца, и результат получился потрясающим. Женственные леггинсы и боди, которые Пиччоли напрямую позаимствовал из обычных костюмов танцовщиц и дополнил легкими и нежными платьями из тюля в духе Valentino. В качестве декора модельер использовал поэтичной вышивкой, которая вызывает ассоциации с узорами, украшающими китайские пагоды и керамические вазы. Одна из самых замечательных коллекций осенне-зимнего сезона этого года.