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Valentino (205)
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Артем Кузелев

Неделя моды в Нью-Йорке: Red Valentino. Осень, 2019

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  • 12 Февраля 201911:33
Сюжеты: Valentino, Неделя моды в Нью-Йорке, Осень-зима 2019-20

Пьерпаоло Пиччоли сочетал в новой коллекции мир балета и эстетику средневекового китайского искусства.

Новая коллекция линии Red Valentino получилась очень чувственной и красивой. Креативный директор марки Пьерпаоло Пиччоли искусно сочетал в образах романтику балета и изящные мотивы средневековой эстетики Китая. Чтобы подчеркнуть красоту коллекции, дизайнер пригласил к съемкам лукбука студентов Римской национальной академии танца, и результат получился потрясающим. Женственные леггинсы и боди, которые Пиччоли напрямую позаимствовал из обычных костюмов танцовщиц и дополнил легкими и нежными платьями из тюля в духе Valentino. В качестве декора модельер использовал поэтичной вышивкой, которая вызывает ассоциации с узорами, украшающими китайские пагоды и керамические вазы. Одна из самых замечательных коллекций осенне-зимнего сезона этого года.

 
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