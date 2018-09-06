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Valentino (198)
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Артем Кузелев

Неделя моды в Нью-Йорке: Red Valentino. Весна, 2019

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  • 06 Сентября 201818:39
Сюжеты: Valentino, Весна-лето 2019, Неделя моды в Нью-Йорке

В молодежной коллекции итальянского дома моды Пьерпаоло Пиччоли показывает разные грани и характеры современных девушек.

После того, как отправить свою героиню на Луну в круизной коллекции, Пьерпаоло Пиччоли задумал о более земных образах. В центре внимания дизайнера на этот раз реальная девушка с ее многогранная личность. В весенне-летней коллекции Red Valentino много романтики ретро, но вся она осязаемая и вполне функциональная. Пьерпаоло работал в основном с хлопком и поплином, причем создавал из этих практичных материалов не только повседневные образы, но и наряды, которые подойдут для вечеринок. Отдельное место занимает декор – принты и вышивки, а также оборки и элементы спортивного стиля.

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