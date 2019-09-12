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Артем Кузелев

Неделя моды в Нью-Йорке: Red Valentino. Весна, 2020

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  • 12 Сентября 201921:44
Сюжеты: Valentino, Неделя моды в Нью-Йорке, Весна-лето 2020

Традиционно Пьерпаоло Пиччоли представил новую коллекцию молодежной линии Valentino в столице американской моды.

Весенне-летние образы, придуманные дизайнером, получились нежными и очаровательными, с заметным влиянием бохо-шика. Вероятно, работая над коллекцией, Пиччоли думал о фестивальном сезоне будущего года, когда особенно востребованы и эстетика хиппи, и супермини, и кружева в духе бэби-долл. Однако коллекция не смотрится такой уж прямолинейной, дизайнер ввел в бохо-шик существенную долю экзотики, за которую отвечают яркие принты в виде тропических цветов и птиц.

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